MP opina pela improcedência de ação popular sobre prédio do SESI

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Três Lagoas, manifestou-se pela improcedência da ação popular movida pelo ex-vereador Paulo Veron contra o Município de Três Lagoas e o Serviço Social da Indústria (SESI). O processo discute a posse do prédio do SESI, localizado na avenida Eloy Chaves, que abrigou uma escola até o ano de 2016 e atualmente está desativado.

Na ação, o autor alegou que o imóvel, desapropriado na década de 1960 pela administração do então prefeito Michel Thomé e posteriormente doado ao SESI, deveria retornar ao patrimônio do município após a perda de sua função social. A defesa do SESI, no entanto, argumentou que não houve doação, mas uma permuta firmada em 1968 entre a entidade e o município, o que garantiria a propriedade definitiva do bem.

O SESI também rebateu a acusação de abandono, afirmando que o prédio sofreu depredações por atos de vandalismo e furtos, mas que existe um projeto para sua reestruturação, prevendo a instalação de um Centro de Educação Infantil (CEI) e Centro de Segurança e Saúde do Trabalho.

Já o município contestou a ação, pedindo a correção do valor atribuído à causa e a condenação do autor por litigância de má-fé.