MP cobra ação imediata após mortes por falta de neurocirurgia em Três Lagoas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acionou a Justiça para exigir a regularização do atendimento de neurocirurgia de urgência e emergência em Três Lagoas. A ação civil pública, movida pela 4ª Promotoria de Justiça da cidade, revela um cenário alarmante de desassistência no serviço público de saúde. Existem relatos de mortes evitáveis e entraves administrativos entre o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o município.

Entre fevereiro e maio de 2025, pelo menos dez ações judiciais foram protocoladas para garantir o atendimento de pacientes em estado crítico. Isso demonstra a persistência de falhas graves no sistema. Mesmo com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé habilitado como referência para neurocirurgia, os dados apresentados pelo MPMS indicam que o serviço não vem sendo prestado de forma eficaz. Relatórios e planilhas apontam baixa produção e falta de avaliação especializada em casos urgentes, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) tipo II.

Foi relatado que pacientes permaneceram internados por dias sem diagnóstico conclusivo, sem acesso a neurocirurgiões. Em alguns casos, morreram mesmo após ordens judiciais para atendimento. Desde março, o Hospital Auxiliadora, principal porta de entrada para emergências, suspendeu o serviço. Alegam dificuldades financeiras e falta de aditivo contratual. A prefeitura, no entanto, afirma que o contrato vigente obriga a continuidade do atendimento. Isso cria um impasse sem solução prática até o momento.