SAÚDE NA JUSTIÇA

MP cobra ação imediata após mortes por falta de neurocirurgia em Três Lagoas

Adriano Hany

Hospital de Três Lagoas enfrenta crise em atendimento neurocirúrgico
Hospital de Três Lagoas enfrenta crise em atendimento neurocirúrgico

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) acionou a Justiça para exigir a regularização do atendimento de neurocirurgia de urgência e emergência em Três Lagoas. A ação civil pública, movida pela 4ª Promotoria de Justiça da cidade, revela um cenário alarmante de desassistência no serviço público de saúde. Existem relatos de mortes evitáveis e entraves administrativos entre o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e o município.

Entre fevereiro e maio de 2025, pelo menos dez ações judiciais foram protocoladas para garantir o atendimento de pacientes em estado crítico. Isso demonstra a persistência de falhas graves no sistema. Mesmo com o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé habilitado como referência para neurocirurgia, os dados apresentados pelo MPMS indicam que o serviço não vem sendo prestado de forma eficaz. Relatórios e planilhas apontam baixa produção e falta de avaliação especializada em casos urgentes, como Acidente Vascular Cerebral (AVC) tipo II.

Foi relatado que pacientes permaneceram internados por dias sem diagnóstico conclusivo, sem acesso a neurocirurgiões. Em alguns casos, morreram mesmo após ordens judiciais para atendimento. Desde março, o Hospital Auxiliadora, principal porta de entrada para emergências, suspendeu o serviço. Alegam dificuldades financeiras e falta de aditivo contratual. A prefeitura, no entanto, afirma que o contrato vigente obriga a continuidade do atendimento. Isso cria um impasse sem solução prática até o momento.

Ofícios foram expedidos pelo MPMS ao Conselho Municipal de Saúde e ao vereador que denunciou a situação, solicitando providências. Foi sugerida, ainda, a realização de uma audiência pública com representantes da saúde, usuários e familiares, para debater saídas urgentes e estruturais.

A atuação da promotoria reforça a necessidade de responsabilização imediata. A omissão do poder público e dos entes contratados tem comprometido o direito constitucional à saúde e à vida da população local.

