Três Lagoas

Infraestrutura

MS-377 terá novos acessos para escoar produção de celulose

MS 377 dá acesso a fábrica de celulose da Arauco

Ana Cristina Santos

MS 377 dá acesso a fábrica de celulose da Arauco
MS 377 dá acesso a fábrica de celulose da Arauco

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) publicou nesta semana, o resultado da licitação para implantação e pavimentação de dois acessos na rodovia MS-377, entre Três Lagoas e Inocência, região conhecida como Vale da Celulose. A obra será executada pela empreiteira Obras e Serviços Fator S/A, de Campo Grande, pelo valor de R$ 26.899.998,48.

Os acessos darão ligação direta até o Projeto Sucuriú, onde a empresa chilena Arauco constrói uma fábrica de celulose em Inocência. Com a homologação do resultado, o próximo passo será a emissão da ordem de serviço pela Agesul.

A MS-377 ganhou relevância nos últimos anos com o aumento do tráfego de caminhões para o setor florestal. A rodovia conecta a BR-262 a Paranaíba, facilitando o acesso a Minas Gerais e São Paulo. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, os investimentos buscam acompanhar essa transformação. “Estamos acompanhando de perto as mudanças no leste do Estado. E respondemos a essas mudanças com agilidade e planejamento. A logística é um fator determinante para a competitividade de Mato Grosso do Sul”, destacou.

Com a restauração e ampliação da MS-377, o governo espera melhorar o escoamento da produção florestal e industrial, garantindo mais fluidez e segurança no transporte. A expectativa é de redução no consumo de combustível, menor desgaste de veículos e custos operacionais mais baixos para as empresas do setor. Além disso, comunidades rurais e produtores da região também serão beneficiados com melhores condições de mobilidade.

