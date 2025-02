MS busca imigrantes para suprir escassez de mão de obra

Mato Grosso do Sul enfrenta um cenário desafiador no mercado de trabalho, com cerca de 25 mil vagas abertas e dificuldades para preenchê-las. Para suprir essa demanda, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) firmou um acordo de cooperação com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, visando atrair e regularizar trabalhadores paraguaios.

Não é de hoje que estrangeiros são presenças marcantes no Estado. Em Três Lagoas, existe uma grande colônia de haitianos, há anos. Além dos estrangeiros, também chegaram muitos brasileiros vindos da região nordeste para trabalhar em Mato Grosso do Sul.

O protocolo de intenções entre a Fiems, o MTE e a Câmara de Comércio do Paraguai foi assinado nesta semana e prevê a emissão de CPF, carteira de trabalho e visto para os paraguaios interessados, além de cursos de português e microcertificação profissional. O Senai oferecerá capacitação de acordo com as necessidades da indústria, enquanto a Câmara de Comércio atuará na conexão entre empresas brasileiras e profissionais paraguaios.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a escassez de trabalhadores tem dificultado a expansão do setor industrial no Estado. “Nosso objetivo é trazer pessoas interessadas em trabalhar e também regularizar quem já está atuando aqui. Queremos garantir que todos tenham condições legais para atuar na indústria sul-mato-grossense”, afirmou.

O superintendente do Trabalho e Emprego em MS, Alexandre Moraes Cantero, destacou que a medida também busca combater o tráfico de pessoas e situações análogas à escravidão. “Essa é uma oportunidade de auxiliar o setor produtivo, promover inclusão no trabalho formal e garantir que os trabalhadores tenham direitos assegurados”, disse.

Três Lagoas

Em Três Lagoas, haitianos já fazem parte do mercado de trabalho há anos, especialmente na construção civil, no setor de serviços e no plantio de eucalipto. Além deles, muitos trabalhadores nordestinos também migraram para a cidade, atraídos pelas oportunidades nas grandes obras e no setor florestal.