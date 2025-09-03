Veículos de Comunicação
FACADA

Mulher de 22 anos é esfaqueada e encontrada caída em rua de Três Lagoas

Debilitada pela perda de sangue do álcool ingerido vítima não deu detalhes do crime

Alfredo Neto

Mulher foi encontrada caída em asfalto ao lado de uma poça de sangue:
Mulher foi encontrada caída em asfalto ao lado de uma poça de sangue:

Uma jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (2), no bairro São João Sul, em Três Lagoas (MS). O crime ocorreu por volta das 20h, quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Força Tática foram acionadas para atender a uma ocorrência de esfaqueamento.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída no asfalto, apresentando perfurações no rosto, pescoço, braço e coluna cervical — um total de quatro ferimentos. Segundo informações preliminares, a mulher havia perdido bastante sangue e exalava odor etílico.

A Unidade de Suporte Avançado do SAMU realizou os primeiros atendimentos. A vítima estava consciente, embora debilitada, e, até o momento do resgate, não corria risco de morte aparente. No entanto, ela não forneceu detalhes sobre o autor ou o motivo do crime.

Populares que presenciaram o resgate também não colaboraram com informações sobre o ocorrido. Diante da falta de dados, a Força Tática não conseguiu identificar suspeitos no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), que deve investigar o caso.

