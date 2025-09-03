Mulher de 22 anos é esfaqueada e encontrada caída em rua de Três Lagoas

Uma jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (2), no bairro São João Sul, em Três Lagoas (MS). O crime ocorreu por volta das 20h, quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Força Tática foram acionadas para atender a uma ocorrência de esfaqueamento.
Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída no asfalto, apresentando perfurações no rosto, pescoço, braço e coluna cervical — um total de quatro ferimentos. Segundo informações preliminares, a mulher havia perdido bastante sangue e exalava odor etílico.
A Unidade de Suporte Avançado do SAMU realizou os primeiros atendimentos. A vítima estava consciente, embora debilitada, e, até o momento do resgate, não corria risco de morte aparente. No entanto, ela não forneceu detalhes sobre o autor ou o motivo do crime.
Populares que presenciaram o resgate também não colaboraram com informações sobre o ocorrido. Diante da falta de dados, a Força Tática não conseguiu identificar suspeitos no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), que deve investigar o caso.