Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida com facão após marido tentar forçar relações sexuais com vítima

Segundo a vítima as agressões são constantes

Alfredo Neto

Além de chegar tarde em casa e com a higiene duvidosa marido se revoltou com negativa de sexo e passou a agredir mulher com facão: Arquivo/RCN67
Além de chegar tarde em casa e com a higiene duvidosa marido se revoltou com negativa de sexo e passou a agredir mulher com facão: Arquivo/RCN67

Uma mulher de 47 anos denunciou ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo companheiro na manhã desta quarta-feira (21), em uma residência localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima informou que mantém relacionamento com o autor há aproximadamente 18 anos e que, nos últimos meses, passou a sofrer episódios recorrentes de violência doméstica.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito, de 48 anos, apresentava comportamento agressivo, proferindo ofensas verbais e palavras de baixo calão, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica.

A ocorrência mais recente teria sido motivada pela recusa da vítima em manter relação sexual durante a madrugada. Diante da negativa, justificada por questões relacionadas à higiene e às condições do companheiro, o homem teria se exaltado e iniciado novas agressões.

Notícias Relacionadas

Durante o episódio, o autor teria se apossado de um facão e desferido golpes contra as nádegas da mulher, causando lesões corporais.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do agressor, que foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). A vítima manifestou formalmente o desejo de representar criminalmente contra o autor, alegando temer por sua integridade física.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal, permanecendo detido em cela da Polícia Civil, à disposição do Poder Judiciário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos