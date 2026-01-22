Mulher é agredida com facão após marido tentar forçar relações sexuais com vítima

Uma mulher de 47 anos denunciou ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo companheiro na manhã desta quarta-feira (21), em uma residência localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima informou que mantém relacionamento com o autor há aproximadamente 18 anos e que, nos últimos meses, passou a sofrer episódios recorrentes de violência doméstica.
Ainda segundo o registro policial, o suspeito, de 48 anos, apresentava comportamento agressivo, proferindo ofensas verbais e palavras de baixo calão, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica.
A ocorrência mais recente teria sido motivada pela recusa da vítima em manter relação sexual durante a madrugada. Diante da negativa, justificada por questões relacionadas à higiene e às condições do companheiro, o homem teria se exaltado e iniciado novas agressões.
Durante o episódio, o autor teria se apossado de um facão e desferido golpes contra as nádegas da mulher, causando lesões corporais.
A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do agressor, que foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). A vítima manifestou formalmente o desejo de representar criminalmente contra o autor, alegando temer por sua integridade física.
O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal, permanecendo detido em cela da Polícia Civil, à disposição do Poder Judiciário.