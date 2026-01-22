Mulher é agredida com facão após marido tentar forçar relações sexuais com vítima

Uma mulher de 47 anos denunciou ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas praticadas pelo companheiro na manhã desta quarta-feira (21), em uma residência localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a vítima informou que mantém relacionamento com o autor há aproximadamente 18 anos e que, nos últimos meses, passou a sofrer episódios recorrentes de violência doméstica.

Ainda segundo o registro policial, o suspeito, de 48 anos, apresentava comportamento agressivo, proferindo ofensas verbais e palavras de baixo calão, especialmente quando sob efeito de bebida alcoólica.

A ocorrência mais recente teria sido motivada pela recusa da vítima em manter relação sexual durante a madrugada. Diante da negativa, justificada por questões relacionadas à higiene e às condições do companheiro, o homem teria se exaltado e iniciado novas agressões.