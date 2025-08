Mulher é esfaqueada durante briga em festa no bairro Nova Três Lagoas

Uma festa realizada na madrugada deste domingo (3) em um clube no bairro Nova Três Lagoas terminou em confusão generalizada e deixou uma mulher de 25 anos ferida por golpe de faca.

De acordo com testemunhas, a briga começou por volta de 0h30, quando um casal discutiu dentro do evento após um desentendimento motivado por ciúmes. Os envolvidos foram retirados do local, mas a situação se agravou do lado de fora, quando o homem, visivelmente alterado, colidiu seu carro contra um veículo de convidados estacionado em frente ao clube.

O impacto deu início a uma confusão generalizada, com empurrões, pancadaria e correria na frente do estabelecimento. No meio do tumulto, a vítima tentou intervir e acabou esfaqueada pela esposa do homem que havia provocado a colisão.