Mulher é socorrida de cárcere privado no Arapuá

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas realizou, na tarde desta segunda-feira, a prisão em flagrante de V. dos S., de 45 anos, suspeito de cometer crimes relacionados à violência doméstica e cárcere privado. A intervenção rápida da equipe policial garantiu a segurança da vítima, reafirmando o compromisso da Polícia Civil na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e na aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha.

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar, que relatou a existência de uma mulher mantida em cárcere privado no Distrito de Arapuá, localizado a aproximadamente 45 km de Três Lagoas. A equipe de investigação da DAM iniciou diligências imediatamente e conseguiu resgatar a vítima, que foi conduzida em veículo separado para a unidade policial, com o apoio do Conselho Tutelar, para que fossem adotadas as providências legais cabíveis.