Mulher fica ferida após ser atingida por carro e aguarda socorro debaixo de chuva

Na noite desta quinta-feira (29), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma mulher ferida na avenida Eloy Chaves, no cruzamento com a rua Benedito Soares da Mota, no bairro São Jorge, em Três Lagoas (MS).

A vítima, uma jovem de 23 anos, seguia em uma motocicleta no sentido norte–sul pela avenida Eloy Chaves quando, ao se aproximar do cruzamento, foi atingida lateralmente pelo veículo, sendo arremessada a alguns metros do ponto da colisão.

O automóvel era conduzido por um idoso, que trafegava pela rua Benedito Soares da Mota, no sentido leste–oeste. Segundo relato do motorista, ele não percebeu o fluxo da avenida, acabou avançando a via preferencial e não visualizou a motocicleta, alegando que a chuva intensa no momento do acidente teria prejudicado a visibilidade lateral.