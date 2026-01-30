Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

ACIDENTE

Mulher fica ferida após ser atingida por carro e vítima teve que aguardar socorro de baixo da chuva

Idoso afirmou não ter visualizado moto e tentado atravessar avenida

Alfredo Neto

Vítima seguia no sentido centro e acabou atingida pelo carro: Alfredo Neto/RCN67
Vítima seguia no sentido centro e acabou atingida pelo carro: Alfredo Neto/RCN67

Na noite desta quinta-feira (29), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma mulher ferida na avenida Eloy Chaves, no cruzamento com a rua Benedito Soares da Mota, no bairro São Jorge, em Três Lagoas (MS).

A vítima, uma jovem de 23 anos, seguia em uma motocicleta no sentido norte–sul pela avenida Eloy Chaves quando, ao se aproximar do cruzamento, foi atingida lateralmente pelo veículo, sendo arremessada a alguns metros do ponto da colisão.

O automóvel era conduzido por um idoso, que trafegava pela rua Benedito Soares da Mota, no sentido leste–oeste. Segundo relato do motorista, ele não percebeu o fluxo da avenida, acabou avançando a via preferencial e não visualizou a motocicleta, alegando que a chuva intensa no momento do acidente teria prejudicado a visibilidade lateral.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e, de forma conjunta, realizaram o atendimento pré-hospitalar da vítima, que apresentava fortes dores em decorrência de uma lesão na perna esquerda.

O resgate foi realizado sob chuva, e a jovem foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora.A Polícia Militar foi acionada e o Pelotão de Trânsito compareceu ao local para os procedimentos de praxe.

O condutor do carro foi ouvido, assim como um familiar da vítima, que ficou responsável pela motocicleta. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

