Mulher se apresenta no Fórum de Três Lagoas e vai presa ao saber de mandado de prisão

Uma mulher, de 35 anos, natural da cidade de Quixaba (PE), foi presa após se apresentar, no Fórum de Três Lagoas (MS), na tarde de terça-feira (25).

Ela é acusada de crimes relacionados a tráfico de drogas, na 2ª Vara de Justiça da capital Campo Grande (MS). E após ser decretada a prisão preventiva, não foi teria sido mais localizada, sendo incluída no quadro de foragidos da justiça de Mato Grosso do Sul. Ao saber sobre a ordem de prisão, a mulher teria tido a iniciativa própria de ir até o Fórum de Três Lagoas para se apresentar ao Juiz de Garantias, para se explicar. No entanto, foi realizado busca ao banco nacional de dados e localizado a ordem de prisão.