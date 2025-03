Mulher vai parar debaixo de pick-up em acidente na área central

Conforme os registros iniciais, os dois veículos seguiam na mesma direção pela Rua Generoso Siqueira. Durante uma manobra do condutor da caminhonete, que sinalizou a intenção de virar à direita para acessar a Avenida Capitão Olinto Mancini, ocorreu a colisão com a motoneta elétrica.

O Departamento de Trânsito (Deptran) interditou parte da via para garantir a segurança do atendimento e controlar o fluxo de veículos. A mulher recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Auxiliadora com suspeita de fratura no pé esquerdo.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, que coletou informações para os procedimentos de investigação. O motorista da caminhonete permaneceu no local, prestando auxílio à vítima e colaborando com as autoridades.