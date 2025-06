Mulheres são ameaçadas com faca e invadem posto pra se salvarem

Na tarde desta quinta-feira (5), em Três Lagoas (MS), um surto psiquiátrico levou a uma situação de risco envolvendo ameaça com faca no bairro Jardim Maristela.

Em seguida, uma segunda mulher também pediu socorro, alegando ser alvo da mesma agressora. As vítimas correram até o posto, onde funcionários conseguiram desarmar a suspeita com um pedaço de madeira, atingindo-a na cabeça.A Polícia Militar foi acionada e levou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sob escolta. Ela não informou o motivo do ataque. Duas facas de serra foram apreendidas e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).