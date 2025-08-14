Veículos de Comunicação
Mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional será nesta sexta-feira

A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita

Ana Cristina Santos

O posto está localizado na rua Elmano Soares,250 no Centro- Foto: divulgação
O posto de identificação de Três Lagoas vai promover, nesta sexta-feira (15), o primeiro mutirão para emissão da Carteira de Identidade Nacional. A ação tem como objetivo atender, de forma rápida, pessoas que ainda não conseguiram agendar o serviço ou que tenham urgência na obtenção do novo documento.

De acordo com a coordenadora do posto, Cristiane Soares, não será necessário agendamento prévio para participar. Serão distribuídas 60 senhas no total, sendo 30 às 7h da manhã e 30 ao meio-dia, diretamente na unidade localizada na rua Eumano Soares, nº 250, no centro. O atendimento será feito por ordem de chegada, após triagem na entrada.

Para solicitar o documento, o interessado deve apresentar certidão de nascimento (para solteiros) ou certidão de casamento (para casados, divorciados ou viúvos), em boas condições e original. Também é necessário apresentar o comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser emitido gratuitamente no site da Receita Federal. No dia, haverá QR Code disponível para facilitar o acesso ao comprovante, bastando ter um celular com internet. É importante saber o endereço completo e telefone de contato, mas não é obrigatório apresentar comprovante de residência.

O atendimento contemplará tanto o público geral quanto prioritário, como idosos, gestantes e crianças. Quem já tiver agendamento para datas futuras, inclusive em setembro, também poderá participar do mutirão. Nesses casos, o horário reservado será liberado para outra pessoa.

A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita. Para a segunda via, em casos de perda, é cobrada taxa de R$ 210.

O posto de identificação orienta que os interessados cheguem cedo para garantir a senha e organizem-se para comparecer no horário de triagem. O posto está localizado na rua Elmano Soares,250 no Centro.

