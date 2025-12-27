Nem-nem: quando o apoio falha, o futuro também

Em cada esquina, jovens desistem antes mesmo de tentar. Não por falta de vontade, mas por falta de suporte. Sem família estruturada, sem mentores, sem referências, muitos passam a enxergar estudo e trabalho como sonhos distantes.

O fenômeno dos “nem-nem” — jovens que não estudam nem trabalham — segue em patamar alarmante. Não se trata apenas de autorresponsabilidade: o Estado vira as costas, as políticas públicas não chegam a quem precisa e as oportunidades se resumem ao discurso, não à prática. Sem alternativas, muitos apostam em promessas fáceis na internet, caem em esquemas ou acabam reféns da informalidade. O resultado é previsível: pouca mobilidade social, muita frustração e caminhos perigosos abertos.

Quando alguém vence, logo vira exemplo. O velho “se fulano conseguiu, você também pode”. Mas quem conhece a realidade sabe que o milagre da exceção não pode ser regra. Para cada jovem que consegue uma chance, milhares ficam para trás, sem acesso a cursos gratuitos, mentorias ou processos verdadeiramente inclusivos.

A mudança depende de ação coletiva. Empresas que abrem portas para estágios e programas de aprendizagem reais, acolhendo a inexperiência, ajudam a romper o ciclo. Políticas públicas que priorizam educação técnica, saúde mental e inclusão produtiva fazem diferença para quem atravessa a cidade em transporte precário atrás do primeiro emprego. É papel da sociedade valorizar e divulgar iniciativas que mostrem ao jovem que ele pode ser protagonista, não exceção.