Nova oportunidade em Três Lagoas: Unigrande lança polo presencial e aposta na Terapia Ocupacional como curso líder de interesse

A Unigrande está expandindo sua atuação em Mato Grosso do Sul e se prepara para um novo capítulo em Três Lagoas: a inauguração do polo presencial, prevista para o início de 2026. Localizado no bairro Vila Nova, o espaço contará com salas amplas, estrutura moderna e total acessibilidade para garantir conforto e aprendizado de qualidade aos estudantes.

Desde agosto, o polo já opera com cursos na modalidade EAD, e a partir de fevereiro de 2026, Três Lagoas também contará com turmas presenciais. A instituição chega com descontos especiais de até 35% nas mensalidades e redução na taxa de matrícula, facilitando o acesso ao ensino superior.

Entre os cursos com maior procura está Terapia Ocupacional, área em constante crescimento que prepara profissionais para atuar na reabilitação e inclusão social de pessoas em diferentes fases da vida. A graduação oferece múltiplas possibilidades de atuação — em clínicas, hospitais, escolas, instituições de saúde e até empresas — e tem se tornado uma das opções mais promissoras para quem busca propósito e empregabilidade.

Além de Terapia Ocupacional, outros cursos de destaque são Pedagogia, Administração, Biomedicina, Educação Física, fisioterapia e Farmácia.

A Unigrande oferece três modalidades de ensino — Presencial a partir de fevereiro, Flex (online com aulas presenciais semanais) e EAD 100% — todas com mensalidade fixa até o fim do curso, garantindo previsibilidade financeira para o aluno.

Com 25 anos de atuação, nota máxima no MEC e reconhecimento entre os 10 melhores centros universitários do país, a Unigrande chega a Três Lagoas com o compromisso de oferecer ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento regional, formando profissionais capacitados e prontos para o mercado de trabalho.

Endereço: Rua Bom Jesus da Lapa, nº 2040 – Bairro Vila Nova, Três Lagoas/MS

