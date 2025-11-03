Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Informe publicitário

Nova oportunidade em Três Lagoas: Unigrande lança polo presencial e aposta na Terapia Ocupacional como curso líder de interesse

Fernando Miranda

Nova oportunidade em Três Lagoas: Unigrande lança polo presencial e aposta na Terapia Ocupacional como curso líder de interesse

A Unigrande está expandindo sua atuação em Mato Grosso do Sul e se prepara para um novo capítulo em Três Lagoas: a inauguração do polo presencial, prevista para o início de 2026. Localizado no bairro Vila Nova, o espaço contará com salas amplas, estrutura moderna e total acessibilidade para garantir conforto e aprendizado de qualidade aos estudantes.

Desde agosto, o polo já opera com cursos na modalidade EAD, e a partir de fevereiro de 2026, Três Lagoas também contará com turmas presenciais. A instituição chega com descontos especiais de até 35% nas mensalidades e redução na taxa de matrícula, facilitando o acesso ao ensino superior.

Entre os cursos com maior procura está Terapia Ocupacional, área em constante crescimento que prepara profissionais para atuar na reabilitação e inclusão social de pessoas em diferentes fases da vida. A graduação oferece múltiplas possibilidades de atuação — em clínicas, hospitais, escolas, instituições de saúde e até empresas — e tem se tornado uma das opções mais promissoras para quem busca propósito e empregabilidade.

Além de Terapia Ocupacional, outros cursos de destaque são Pedagogia, Administração, Biomedicina, Educação Física, fisioterapia e Farmácia.

CLIQUE AQUI E FALE AGORA NO WHATSAPP

A Unigrande oferece três modalidades de ensino — Presencial a partir de fevereiro, Flex (online com aulas presenciais semanais) e EAD 100% — todas com mensalidade fixa até o fim do curso, garantindo previsibilidade financeira para o aluno.

Com 25 anos de atuação, nota máxima no MEC e reconhecimento entre os 10 melhores centros universitários do país, a Unigrande chega a Três Lagoas com o compromisso de oferecer ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento regional, formando profissionais capacitados e prontos para o mercado de trabalho.

Descontos válidos por tempo limitado!
Quer saber mais e garantir seu desconto?

Fale direto com a equipe do polo Unigrande Três Lagoas no WhatsApp e tire todas as suas dúvidas:

CLIQUE AQUI E FALE AGORA NO WHATSAPP

Endereço: Rua Bom Jesus da Lapa, nº 2040 – Bairro Vila Nova, Três Lagoas/MS
Acompanhe: @unigrandetreslagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos