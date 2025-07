Nova proposta do Plano Diretor busca ordenar expansão de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas realiza, no próximo dia 29 de julho, às 18h, no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentar à população proposta de revisão do Plano Diretor do município. O encontro cumpre exigência do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), que determina a participação da sociedade na formulação das políticas urbanas.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento do desenvolvimento urbano e rural, e sua revisão periódica é fundamental para acompanhar o crescimento da cidade, corrigir distorções, evitar problemas como a ocupação desordenada e garantir uma expansão sustentável.

Crescimento

Três Lagoas passa por uma fase de intenso crescimento industrial e populacional. Esse avanço exige um ordenamento territorial que priorize a ocupação racional do solo, a preservação ambiental e o uso inteligente da infraestrutura existente.

De acordo com a minuta do projeto de lei, o município apresenta hoje vazios urbanos — áreas com infraestrutura ociosa — que dificultam a integração eficiente dos bairros e sobrecarregam os serviços públicos. Para enfrentar esse desafio, o novo Plano Diretor propõe o zoneamento do território em macrozonas urbanas e rurais, definindo áreas para expansão planejada e preservação ambiental.

Um dos destaques é a chamada “Macrozona de Expansão Urbana”, situada entre a área urbana da cidade e o contorno rodoviário, cujo uso dependerá de contrapartidas, como a outorga onerosa.