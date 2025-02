Novas indústrias e Rota Bioceânica impulsionam setor de hotelaria em MS

Na contra-mão dos dados gerais sobre o desempenho do setor de Serviços em 2024, que apresentou uma retração de 6,5% em Mato Grosso do Sul, o ramo da hotelaria desponta com novas oportunidades de negócios. O presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha-MS), Juliano Wertheimer, falou sobre as regiões de maior destaque e perspectivas de desenvolvimento para os próximos anos.

O que significa esse momento da hotelaria se comparado aos números do setor de serviço no estado?

Juliano Wertheimer A hotelaria está num bom momento. Por exemplo, na região de Inocência com as indústrias vindo, há três hotéis sendo construídos simultaneamente. Estão em momentos diferentes de obra, mas o interessante é observar a mudança de projeto no meio da construção. Por exemplo, tem dono de hotel que começou projetando um hotel dormitório, algo mais simples, para 3, 4 pessoas no mesmo quarto. E depois houve o entendimento de que precisava de um ticket médio mais alto, um apartamento mais espaçoso, talvez para 1, 2 pessoas, no máximo. Isso para atender o legado que fica pós-obra, porque num pico de obra chegam a 40 mil trabalhadores, uma média de 10 mil durante todo o período de obra. Mas o legado em Inocência será de 4, 5 mil vagas de trabalho, que persistirá por muitos anos. Então, muitas vezes você perde aquele grande volume de hóspedes no período da obra, mas você estrutura o empreendimento que vai te atender por muitos anos com o legado. Com ticket médio mais alto, que é uma diária mais alta, com um público mais qualificado e mais perene.

Quais outras regiões ou municípios estão se destacando mais nesse setor no estado?

juliano wertheimer Todas as regiões onde tem indústria de celulose vindo. E tem também outros investimentos do agro, como a citricultura. Vem primeiro toda a plantação para o estado e, com certeza, atrás disso, vem uma indústria, porque a partir de 30 mil hectares plantados já se coloca uma indústria de produção. E já estamos com 30 mil hectares plantados. Agora é o tempo da maturação dos pomares. Nessas regiões todas se desenvolve a hotelaria. Já em Bonito, temos visto renovação de alguns empreendimentos e abrindo outros. O Hotel Zagaia, um dos maiores da região, acabou de anunciar um projeto de mais de 100 milhões de reais para construção de uma nova unidade e um parque aquático dentro da região. Então é um momento de pujança da hotelaria, mas a gente pode trazer muito mais ainda para o estado.

Como a Rota Bioceânica tem contribuído para o desenvolvimento do setor da hotelaria no estado?

Juliano Wertheimer Hoje a gente percebe, mesmo nos restaurantes em Campo Grande e no trecho até Porto Murtinho, a frequência maior de estrangeiros. Antigamente, aparecia um estrangeiro a cada 6 meses. Hoje, quase que semanalmente, tem estrangeiros de várias nacionalidades frequentando a região. Então eles se hospedam, eles se alimentam, eles locam carros e isso traz um dinheiro novo. Bem diferente de um turismo doméstico, que também é ótimo, mas são viagens curtas, muitas vezes a gente não dorme até o destino. Faz um passeio de um dia e volta. Então, não gera a riqueza que um turismo externo traz e, principalmente, um turismo de negócios. E não importa se é um brasileiro ou um estrangeiro porque ele vem com uma diária para gastar, ele vem com hotel pago pela empresa, geralmente de média categoria para cima. São eventos e questões empresariais gerando hospedagem, alimentação e fluxo para o estado. E a Rota Bioceânica vai demandar altos investimentos.