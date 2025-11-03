Novembro Azul alerta para prevenção do câncer de próstata em Três Lagoas

Com a chegada de novembro, as ações de conscientização sobre a saúde do homem ganham destaque em Três Lagoas. O mês é marcado pela campanha Novembro Azul, que tem como principal objetivo incentivar o público masculino a realizar exames preventivos e adotar hábitos de vida mais saudáveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra anualmente cerca de 71.730 novos casos de câncer de próstata, número que acende um alerta sobre a necessidade de diagnóstico precoce. Segundo o médico da família Vinícius Neves, o cenário reforça a importância da presença masculina nas unidades de saúde.

“O homem procura o médico com muito menos frequência do que a mulher, e quando vai, muitas vezes o problema já está em estágio avançado. No caso do câncer de próstata, quanto antes for detectado, maiores são as chances de tratamento e recuperação”, afirmou o médico.

Neves explicou que o diagnóstico precoce é determinante para um tratamento mais simples e eficaz. “Quando o câncer é descoberto no início, o tempo de tratamento é menor, o impacto na saúde é reduzido e as chances de cura aumentam consideravelmente”, destacou.