Novembro Azul alerta para prevenção do câncer de próstata em Três Lagoas

Com a chegada de novembro, as ações de conscientização sobre a saúde do homem ganham destaque em Três Lagoas. O mês é marcado pela campanha Novembro Azul, que tem como principal objetivo incentivar o público masculino a realizar exames preventivos e adotar hábitos de vida mais saudáveis.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra anualmente cerca de 71.730 novos casos de câncer de próstata, número que acende um alerta sobre a necessidade de diagnóstico precoce. Segundo o médico da família Vinícius Neves, o cenário reforça a importância da presença masculina nas unidades de saúde.
“O homem procura o médico com muito menos frequência do que a mulher, e quando vai, muitas vezes o problema já está em estágio avançado. No caso do câncer de próstata, quanto antes for detectado, maiores são as chances de tratamento e recuperação”, afirmou o médico.
Neves explicou que o diagnóstico precoce é determinante para um tratamento mais simples e eficaz. “Quando o câncer é descoberto no início, o tempo de tratamento é menor, o impacto na saúde é reduzido e as chances de cura aumentam consideravelmente”, destacou.
Além da falta de acompanhamento médico, o profissional alerta para os hábitos de vida pouco saudáveis que contribuem para o surgimento da doença. “O consumo excessivo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo estão entre os principais fatores de risco. A prevenção está diretamente ligada ao estilo de vida. Não fumar, evitar bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas e manter uma vida sexual saudável são atitudes que fazem diferença”, pontuou.
Durante o mês de novembro, as unidades de saúde de Três Lagoas terão ações específicas voltadas ao público masculino, com horários ampliados e atividades aos fins de semana para facilitar o acesso dos trabalhadores. “Cada unidade está preparando sua programação especial. É o momento para procurar atendimento, conversar com os profissionais, realizar exames e receber orientações sobre prevenção de doenças, inclusive as cardiovasculares”, explicou o médico.
Vinícius Neves também reforçou que os homens a partir dos 40 anos devem buscar acompanhamento médico regular. “Depois dessa idade, é importante realizar exames de glicemia, medir a pressão e conversar com o médico sobre os cuidados necessários. Muitos descobrem problemas de saúde apenas quando a situação já está avançada. A prevenção ainda é o melhor remédio”, concluiu.
As atividades do Novembro Azul seguem durante todo o mês nas unidades básicas de saúde de Três Lagoas.