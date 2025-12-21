Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Serviços

Novo contrato amplia varrição e prevê cobrança por limpeza a partir de 2026

Ampliação do serviço vai atender toda a malha urbana, com previsão de varrição nos bairros e cobrança pela limpeza de calçadas e terrenos particulares

Ana Cristina Santos

Empresa irá realizar a limpeza da calçada e prefeitura vai cobrar do proprietário - Foto: Divulgação
Empresa irá realizar a limpeza da calçada e prefeitura vai cobrar do proprietário - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Três Lagoas deverá implementar, a partir de 2026, um novo modelo de limpeza urbana que prevê a ampliação da varrição em toda a malha viária do município e a possibilidade de cobrança dos serviços executados em calçadas e terrenos particulares. A medida integra o novo contrato que está em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o contrato atual de varrição se encerra agora em 2026 e não contempla toda a extensão urbana da cidade, o que impede o atendimento de bairros pavimentados mais recentes. O novo edital deverá abranger 100% da malha urbana, estimada em cerca de 780 quilômetros, permitindo que a varrição chegue também às regiões que hoje não recebem o serviço.

A frequência da varrição nos bairros será diferente da aplicada em avenidas e áreas centrais, mas haverá a possibilidade de atendimento sob demanda, algo que não é permitido pelo contrato vigente. A ampliação do serviço busca melhorar o aspecto urbano e reduzir problemas causados pelo acúmulo de sujeira, terra e entulho nas vias públicas.

Notícias Relacionadas

Outro ponto previsto no novo contrato é a autorização legal para que o município realize a limpeza de calçadas e terrenos sujos, com posterior cobrança ao proprietário do imóvel. O modelo inclui serviços de roçada mecanizada e manual, recolhimento de resíduos e entulho, com valores diferenciados conforme o tipo de intervenção. A cobrança deverá ser lançada posteriormente, como forma de responsabilizar proprietários pela manutenção e limpeza das áreas particulares.

Segundo o secretário, a medida é considerada necessária diante do grande número de imóveis com frente tomada por mato e sujeira, inclusive em áreas centrais, situação que compromete a estética urbana, a segurança e a conservação do pavimento.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos