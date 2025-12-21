Novo contrato amplia varrição e prevê cobrança por limpeza a partir de 2026

A Prefeitura de Três Lagoas deverá implementar, a partir de 2026, um novo modelo de limpeza urbana que prevê a ampliação da varrição em toda a malha viária do município e a possibilidade de cobrança dos serviços executados em calçadas e terrenos particulares. A medida integra o novo contrato que está em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o contrato atual de varrição se encerra agora em 2026 e não contempla toda a extensão urbana da cidade, o que impede o atendimento de bairros pavimentados mais recentes. O novo edital deverá abranger 100% da malha urbana, estimada em cerca de 780 quilômetros, permitindo que a varrição chegue também às regiões que hoje não recebem o serviço.

A frequência da varrição nos bairros será diferente da aplicada em avenidas e áreas centrais, mas haverá a possibilidade de atendimento sob demanda, algo que não é permitido pelo contrato vigente. A ampliação do serviço busca melhorar o aspecto urbano e reduzir problemas causados pelo acúmulo de sujeira, terra e entulho nas vias públicas.