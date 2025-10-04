O voo da Ministra

No livro O Voo das Borboletas, Simone Tebet fala de transformação. Fora das páginas, o voo é eleitoral: a ministra pode trocar MS por SP na disputa ao Senado de 2026.

Em Mato Grosso do Sul, o terreno é árido. Conservador por tradição, o estado terá duas vagas em disputa e nomes pesados já em movimento, como Reinaldo Azambuja no PL. Tebet, apesar do berço político, enfrentaria mais pedras do que asas.

Em São Paulo, o cenário é outro. Ovacionada em palco petista, onde antes seria vaiada, Simone tornou-se trunfo raro: um nome capaz de unir forças em um colégio eleitoral estratégico para Lula. Ali, a candidatura pelo PSB de Alckmin abriria espaço para consolidar sua projeção nacional.

O fator familiar pesa. Eduardo Rocha, marido e chefe da Casa Civil em MS, deve voltar à Assembleia Legislativa, mantendo vínculos com Riedel e um MDB refratário a Lula. Permanecer no estado significaria dividir palanque em casa.