Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Artigo

O voo da Ministra

Leia, o Artigo do Jornal do Povo, da edição de sábado (4)

Redação RCN67

Leia o Artigo do Jornal do Povo, da edição de sábado (4). Foto: Arquvio.
Leia o Artigo do Jornal do Povo, da edição de sábado (4). Foto: Arquvio.

No livro O Voo das Borboletas, Simone Tebet fala de transformação. Fora das páginas, o voo é eleitoral: a ministra pode trocar MS por SP na disputa ao Senado de 2026.
Em Mato Grosso do Sul, o terreno é árido. Conservador por tradição, o estado terá duas vagas em disputa e nomes pesados já em movimento, como Reinaldo Azambuja no PL. Tebet, apesar do berço político, enfrentaria mais pedras do que asas.

Em São Paulo, o cenário é outro. Ovacionada em palco petista, onde antes seria vaiada, Simone tornou-se trunfo raro: um nome capaz de unir forças em um colégio eleitoral estratégico para Lula. Ali, a candidatura pelo PSB de Alckmin abriria espaço para consolidar sua projeção nacional.

O fator familiar pesa. Eduardo Rocha, marido e chefe da Casa Civil em MS, deve voltar à Assembleia Legislativa, mantendo vínculos com Riedel e um MDB refratário a Lula. Permanecer no estado significaria dividir palanque em casa.

Notícias Relacionadas

A decisão ainda é shakespeariana — ser em MS ou em SP — mas o presságio do livro parece claro: a crisálida já se rompeu, e a borboleta prepara voo para além do casulo sul-mato-grossense.

por Bosco Martins– é escritor e jornalista

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos