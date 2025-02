Onda de calor persiste em Três Lagoas, com temperaturas acima de 35ºC

Quem esperava um fim de Verão com temperaturas mais amenas em Mato Grosso do Sul se enganou. Uma nova onda de calor atingiu o estado, elevando os termômetros na maioria dos municípios.

A região Leste é a mais afetada, com temperaturas chegando aos 40ºC em dias consecutivos. Em Três Lagoas, por exemplo, os termômetros registraram 36ºC durante uma semana, com sensação térmica ainda maior. A previsão indica que esse calor intenso deve persistir até o fim da estação, em 20 de março.

Diante desse cenário, muitos já aguardam a chegada do Outono, estação que marca a transição do calor úmido para um período mais seco e frio. O meteorologista Natálio Abrahão, do Centro de Meteorologia da Uniderp, em Campo Grande, explica que essa onda de calor é impulsionada por uma circulação de ar quente, caracterizada pelo predomínio de sol intenso e ventos quentes vindos do Norte e Noroeste do país.

tempestades

Apesar do calor extremo, a previsão também aponta chuvas fortes em diversas regiões do estado, devido à chegada de uma frente fria ao centro-sul do país. “Essa mudança poderá provocar pancadas de chuva significativas, que podem resultar em quedas de energia e alagamentos, devido às fortes rajadas de vento e descargas elétricas”, alerta Abrahão.