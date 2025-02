Operação 2º BPM e 3ª DP apreende dois menores por tráfico

Na manhã desta quarta-feira (26), policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, em ação conjunta com a Polícia Militar, realizaram uma operação no Condomínio EMA, localizado no bairro Novo Oeste, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas.

Segundo relatos de moradores, adolescentes estariam comercializando entorpecentes nos fundos do condomínio, utilizando o apartamento 102, bloco H, como ponto de armazenamento. Durante a ação, os policiais monitoraram a movimentação dos suspeitos e, no momento oportuno, realizaram a abordagem.

O adolescente (menor 02) tentou fugir em direção ao apartamento utilizado para esconder drogas e dinheiro do tráfico, mas foi detido pela equipe da Polícia Militar. Já o adolescente (menor 01) obedeceu à ordem policial e permaneceu no local. Com (menor 01), foram encontradas seis pedras de crack e R$ 104,00 em dinheiro trocado.

Já com (menor 02), dentro de um estojo, os policiais apreenderam 107 porções de crack, 37 porções de cocaína, 14 porções de maconha e R$ 188,00 em cédulas fracionadas. No apartamento onde ele tentou se esconder, os agentes localizaram um tijolo de maconha pesando 207 gramas, duas maquininhas de cartão, uma balança de precisão e anotações relacionadas ao tráfico.