Operação contra furto de energia em Três Lagoas identifica 10 fraudes e prende dois suspeitos

A Neoenergia Elektro, com apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística, concluiu na tarde desta quinta-feira (10) uma operação de combate ao furto de energia elétrica em Três Lagoas. A ação resultou na identificação de 10 fraudes em diversos estabelecimentos comerciais e residências espalhados por vários bairros da cidade, entre eles Jupiá, Vila Piloto, Vila São João, Jardim Alvorada e Conjunto Habitacional Lírios.

Os locais vistoriados incluíam padaria, peixaria, adega, salão de beleza e residências. Segundo a concessionária, o volume de energia recuperado equivale ao consumo mensal de aproximadamente 3.300 casas. Duas pessoas foram presas em flagrante e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Neoenergia Elektro alerta que as ligações clandestinas — popularmente conhecidas como “gatos” — oferecem sérios riscos à segurança de quem realiza a prática e da população em geral. Além disso, o furto de energia compromete a qualidade do fornecimento elétrico, podendo provocar sobrecargas e interrupções no abastecimento.

Crime e consequências