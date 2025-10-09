Ordem de serviço marca início da nova gestão da iluminação pública em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas dá início, nesta sexta-feira (10), aos trabalhos do consórcio “Brilha Três Lagoas”, responsável pela manutenção e ampliação da iluminação pública do município. A ordem de serviço será assinada em evento solene, às 18h, na avenida Julio Xavier (antiga Ponta Porã), ao lado do piscinão do bairro Set Sul.

O contrato firmado entre a administração municipal e o consórcio, que venceu o processo licitatório, marca o começo de uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento de R$ 59,3 milhões e duração de 13 anos. O objetivo é modernizar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas, que há anos vem sendo alvo de reclamações devido ao grande número de lâmpadas queimadas e a demora para a substituição.

O projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED, com maior durabilidade e economia de energia. A modernização contemplará ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol. Além da troca das lâmpadas, também serão realizados investimentos em ampliação da rede e na instalação de postes em locais que ainda não contam com iluminação pública.