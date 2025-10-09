Veículos de Comunicação
Ordem de serviço marca início da nova gestão da iluminação pública em Três Lagoas

Prefeitura autoriza início dos trabalhos do consórcio Brilha Três Lagoas

Ana Cristina Santos

Projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED - Foto: Arquivo
Projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED - Foto: Arquivo

A Prefeitura de Três Lagoas dá início, nesta sexta-feira (10), aos trabalhos do consórcio “Brilha Três Lagoas”, responsável pela manutenção e ampliação da iluminação pública do município. A ordem de serviço será assinada em evento solene, às 18h, na avenida Julio Xavier (antiga Ponta Porã), ao lado do piscinão do bairro Set Sul.

O contrato firmado entre a administração municipal e o consórcio, que venceu o processo licitatório, marca o começo de uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento de R$ 59,3 milhões e duração de 13 anos. O objetivo é modernizar todo o sistema de iluminação pública de Três Lagoas, que há anos vem sendo alvo de reclamações devido ao grande número de lâmpadas queimadas e a demora para a substituição.

O projeto prevê a substituição de mais de 20 mil pontos de luz por modernas luminárias de LED, com maior durabilidade e economia de energia. A modernização contemplará ruas, avenidas, praças, quadras e campos de futebol. Além da troca das lâmpadas, também serão realizados investimentos em ampliação da rede e na instalação de postes em locais que ainda não contam com iluminação pública.

Outro destaque é a implantação de um sistema de telegestão, que permitirá o monitoramento em tempo real do funcionamento das luminárias nas principais vias da cidade. A tecnologia vai possibilitar que a equipe da concessionária identifique e corrija falhas antes mesmo de o problema ser percebido pela população.

O consórcio contará com equipes exclusivas em Três Lagoas e oferecerá atendimento à população por meio de telefone 0800 e aplicativo. A expectativa é que, com a nova concessão, a cidade passe a contar com um sistema de iluminação mais eficiente.

