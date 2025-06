Os desafios e conquistas de uma das maiores empreendedoras do país

Fundado em 1984 por duas mulheres, o Grupo Sabin é hoje uma das maiores redes de medicina diagnóstica da América Latina, com mais de 350 unidades no Brasil. Nesta entrevista, Sandra Soares Costa, cofundadora e presidente do Conselho de Administração, relembra os desafios de empreender em tempos de instabilidade econômica e resistência ao protagonismo feminino. Ela conta como a adoção de uma governança corporativa sólida, aliada à cultura de valorização das mulheres, consolidou o Sabin como uma empresa referência em qualidade, inovação e liderança diversa. Sandra conversou com exclusividade com a equipe da Massa FM Campo Grande, um dos veículos do Grupo RCN de Comunicação.

O grupo Sabin nasceu quando existiam poucas referências no empreendedorismo feminino. Você pode me contar como foi a sua trajetória nesse cenário?

Sandra Costa Eu sou mineira, saí de de Belo Horizonte, e cheguei em Brasília recém-casada e com meu filho mais velho. Logo comecei a trabalhar em um laboratório que já existia e, um ano depois a Janete Vaz, que é a minha sócia, chegou com essa ideia de montar um laboratório. Mas ali, nós ainda ficamos três anos trabalhando e, depois, em 1984, fundamos o nosso laboratório. É claro que, eu falo que empreender no Brasil é sempre difícil, você tem que estar aberto a correr riscos, ainda mais sendo duas mulheres. Naquele momento, a gente tinha a capacitação técnica, o conhecimento, mas estava naquele final de governo militar, início do governo Sarney, um momento, quando o sistema econômico de inflação era muito alta. Empreender era de muito risco, mas Brasília estava muito aberta para essa questão da carreira profissional, e eu sempre fui muito estimulada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, que é a minha inspiração, pela liderança. Eu tive esse exemplo muito forte dentro da minha casa. Foi assim, nesse cenário que nós começamos o Sabin que era nosso sonho. Mas é claro que de sonho não vive nenhum negócio. É preciso ter planejamento, meta, entender o negócio. E a gente queria entregar um serviço de qualidade, de inovação e, mesmo naquele contexto de algo ainda tão pequeno, a gente tinha coragem, energia e autoconfiança. E foram muitos os desafios, pois naquele momento até os anos 90, nós tivemos oito planos econômicos, três moedas. Imagina a empresa começando ali, fragilizada nas decisões do seu financeiro. Um outro obstáculo também que eu gosto muito de citar, era investir em tecnologia, tão essencial para a nossa área. As tecnologias já existiam, a gente sabia quais equipamentos necessitávamos, mas o Brasil tinha barreiras de importação. Então, nós não tínhamos como trazer esses equipamentos de fora. E, em 1994, no governo Collor, quando essas barreiras foram quebradas, foi um verdadeiro divisor de águas. Nós conseguimos melhorar a nossa eficiência analítica, a nossa qualidade. E, aí sim, nós trouxemos os sistemas realmente auditados e de qualidade. A gente partiu para um novo Sabin, um novo e importante momento de decisões, em aquisição de equipamentos. Eu falo que você tem que estar sempre aprendendo, sempre trazendo conhecimento e a gente sempre esteve muito atenta nesse sentido. Começamos aquela empresa muito pequena, com três colaboradores, mas a gente entregava essa excelência nos diagnósticos e, também, um serviço humanizado, diferenciado. E foi assim, nesse cenário e com essa cultura de qualidade na entrega do serviço, que a empresa foi sendo moldada, chegando ao que é hoje. E a gente vê esse serviço de excelência acontecendo em todas as regiões do Brasil dentro do Sabin.