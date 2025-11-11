Overdose em ônibus na BR-262 mobiliza Samu em Três Lagoas

Um jovem de 23 anos sofreu overdose dentro de um ônibus interestadual que seguia pela BR-262, entre Três Lagoas (MS) e Castilho (SP), na tarde de 10 de novembro. Conforme a PRF, o veículo havia partido de Corumbá (MS) com destino a São Paulo. Nesse momento, o passageiro passou a apresentar convulsões intensas. Isso levou o motorista a interromper a viagem e solicitar socorro médico.

Equipes do Samu foram acionadas e constataram quadro crítico. O atendimento ocorreu às margens da rodovia; o paciente foi entubado no local. Ele foi levado em seguida ao Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas e até o momento não se tem informação do quadro de saúde do jovem.

Relato dos passageiros

De acordo com relato de uma mulher que viajava com o jovem, os dois engoliram mais de 70 cápsulas de cocaína para entregar a droga na capital paulista. Embora ela não tenha apresentado sinais de intoxicação no momento, foi encaminhada ao hospital para procedimento médico de eliminação segura do material. Esta medida visa reduzir complicações clínicas e preservar o conteúdo para perícia.

Após a alta hospitalar, a mulher deverá ser conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Lá, ela responderá por tráfico de drogas, segundo a PRF. O caso segue sob investigação, com apuração das circunstâncias da viagem e da origem do entorpecente. Além disso, o itinerário, Corumbá a São Paulo será analisado.

Isso será para verificar eventual atuação de grupos especializados no transporte de drogas por “correios humanos”.

Riscos e Consequências do Transporte de Drogas

O episódio evidencia o risco extremo do método, utilizado para tentar burlar a fiscalização. Não raro, é associado a quadros graves de overdose quando há vazamento das cápsulas de cocaína no trato gastrointestinal. Embora o atendimento rápido tenha sido determinante para estabilizar o passageiro, a ocorrência mobilizou recursos de emergência. E reforçou a atenção das autoridades ao trecho da BR-262 na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.