Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Laranja

Parceria com a Citrosuco impulsiona nova frente produtiva em Três Lagoas

Projeto de 5 mil hectares em parceria com a Citrosuco inicia plantio no Distrito de Arapuá e deve gerar cerca de 700 empregos

Ana Cristina Santos

Jamil Buchalla Filho aposta na citricultura em Três Lagoas - Foto: Reprodução TVC
Jamil Buchalla Filho aposta na citricultura em Três Lagoas - Foto: Reprodução TVC

Um dos projetos de citricultura de maior escala anunciados para os próximos ciclos em Mato Grosso do Sul é liderado por Jamil Buchalla Filho, que estruturou uma parceria com a Citrosuco, uma das maiores processadoras de laranja do mundo. O movimento marca a transição de áreas tradicionalmente voltadas à pecuária para uma nova matriz agrícola.

Buchalla relatou que as negociações com o governo estadual foram iniciadas há dois anos, em um momento de avanço da silvicultura e necessidade de redefinição produtiva em propriedades de Três Lagoas. A decisão foi direcionada à citricultura diante das perspectivas de mercado, da atratividade logística e do alinhamento com grupos industriais já operantes no país.

O projeto prevê o plantio de laranja em 5 mil hectares em etapas distribuídas em dois anos e meio. A execução inicial envolve abertura de áreas, preparo de solo, instalação de pivôs e montagem de toda a infraestrutura de suporte. O plantio já está em andamento. A expectativa é de que a escala do empreendimento contribua para o fortalecimento da cadeia citrícola regional e para a ampliação do número de fornecedores vinculados às indústrias do setor.

Notícias Relacionadas

A perspectiva de instalação de uma unidade de processamento da Citrosuco em Mato Grosso do Sul é considerada possível em horizonte de médio prazo. A avaliação é de que o aumento da produção regional será determinante para decisões de investimento industrial. Para Buchalla, a consolidação de pomares em Mato Grosso do Sul tende a criar condições favoráveis para uma planta futura.

O projeto localizado no Distrito de Arapuá, em Três Lagoas, deve gerar aproximadamente 700 empregos na fase operacional completa, reforçando o impacto da citricultura na contratação de trabalhadores e na diversificação econômica do município.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos