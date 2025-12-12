Parceria com a Citrosuco impulsiona nova frente produtiva em Três Lagoas

Um dos projetos de citricultura de maior escala anunciados para os próximos ciclos em Mato Grosso do Sul é liderado por Jamil Buchalla Filho, que estruturou uma parceria com a Citrosuco, uma das maiores processadoras de laranja do mundo. O movimento marca a transição de áreas tradicionalmente voltadas à pecuária para uma nova matriz agrícola.

Buchalla relatou que as negociações com o governo estadual foram iniciadas há dois anos, em um momento de avanço da silvicultura e necessidade de redefinição produtiva em propriedades de Três Lagoas. A decisão foi direcionada à citricultura diante das perspectivas de mercado, da atratividade logística e do alinhamento com grupos industriais já operantes no país.

O projeto prevê o plantio de laranja em 5 mil hectares em etapas distribuídas em dois anos e meio. A execução inicial envolve abertura de áreas, preparo de solo, instalação de pivôs e montagem de toda a infraestrutura de suporte. O plantio já está em andamento. A expectativa é de que a escala do empreendimento contribua para o fortalecimento da cadeia citrícola regional e para a ampliação do número de fornecedores vinculados às indústrias do setor.