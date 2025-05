Parque Fernando Costa ganha busto em homenagem a Orestes Prata Tibery

A 90ª edição da ExpoZebu foi marcada por uma emocionante homenagem a Orestes Prata Tibery Júnior, o “Orestinho”, no último sábado (26), em Uberaba (MG). Durante a abertura oficial do evento, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) inaugurou um busto em sua memória no Parque Fernando Costa. Instalado próximo ao palanque oficial, o monumento simboliza o reconhecimento ao legado de Orestinho, ex-presidente da ABCZ entre 2004 e 2007. Apaixonado pela seleção de raças zebuínas, ele foi uma figura decisiva para o desenvolvimento da entidade e para a valorização da pecuária nacional.

“Ele teve uma história aqui, fez a arquibancada, o pavilhão multiuso, comprou a estância que é um dos grandes patrimônios da Associação. Ele se entregou à ABCZ como se fosse parte dele. Para nossa família, é uma gratidão que fica para a história”, declarou Ângelo Tibery, diretor de Leilões da ABCZ e filho de Orestinho.

A cerimônia reuniu familiares, criadores e autoridades. O gerente comercial e de exposições da ABCZ, Rodrigo Abdanur, destacou a relevância da homenagem: “A abertura da ExpoZebu não poderia ter começado de forma mais especial. Orestinho representou muito bem todos os ex-presidentes e criadores”.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, também prestigiou o evento e ressaltou o impacto de sua trajetória. “Ele deixou um legado que vai além das obras. Deixou valores familiares, morais e éticos que continuam inspirando nossa agropecuária”, afirmou.

Natural de Três Lagoas, Orestes Prata Tibery Júnior nasceu em 1938 e faleceu em 25 de agosto de 2012, aos 74 anos, vítima de um acidente aéreo em Água Clara, junto com sua esposa, Elen Martins Prata Tibery.