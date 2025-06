Participe do Pix da Sorte do Grupo RCN e Concorra a R$ 30 Mil ou uma Moto Fazer 250 ABS 2025!

✅ 2 – Preencha seus dados e escolha a forma de pagamento Tudo é feito de forma rápida e segura. O pagamento pode ser via PIX e seus números da sorte são liberados na hora!

✅ 1 – Escolha a quantidade de chances Quanto mais bilhetes você comprar, mais chances terá de ganhar! São várias opções de cotas para caber no seu bolso.

Além do prêmio principal, tem muito mais! São 450 prêmios instantâneos de até R$ 50 e bilhetes premiados diariamente no valor de até R$ 1.000 !

Você já pensou em transformar apenas algumas moedas em um super prêmio? Agora isso é possível com o Pix da Sorte do Grupo RCN ! Por apenas R$ 0,59 , você garante uma chance de concorrer a R$ 30 mil em dinheiro ou a uma incrível Moto Fazer 250 ABS 2025 .

✅ 4 – Fique de olho no sorteio

O grande vencedor será divulgado no Instagram do Grupo RCN e também na página oficial, na seção “Ganhadores“.

Premiações Extras

👉 Diariamente, bilhetes premiados com valores em dinheiro:

1 cota = R$ 1.000

4 cotas = R$ 500

5 cotas = R$ 250

20 cotas = R$ 100

👉 E ainda 450 prêmios de até R$ 50 em sorteios instantâneos!

Não fique de fora!

Garanta agora mesmo suas chances e entre para o time dos ganhadores do Pix da Sorte do Grupo RCN!