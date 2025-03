Páscoa deve movimentar R$ 16,7 milhões na economia de Três Lagoas

Amovimentação financeira da Páscoa em Três Lagoas deve atingir R$ 16,7 milhões em 2025, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior, conforme pesquisa sobre intenção de consumo divulgada nesta semana pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e pelo Sebrae/MS.

Apesar do aumento nos gastos com presentes, os consumidores demonstram menor interesse em comemorações. O gasto médio por consumidor na cidade foi estimado em R$ 510,61, abrangendo tanto compras de chocolates quanto despesas com celebrações.

A maior parte da movimentação vem da compra de ovos e chocolates, que deve atingir R$ 12,2 milhões, com um gasto médio de R$ 274,32 por consumidor. E, 69,29% dos entrevistados afirmaram que vão comprar chocolates na Páscoa.

Por outro lado, apenas 29,66% das pessoas pretendem comemorar a data, resultando em uma movimentação de R$ 4,52 milhões, com um gasto médio de R$ 236,29. Para aqueles que celebrarão a Páscoa, o peixe será um item essencial no cardápio, sendo a tilápia a escolha de 66% dos consumidores, seguida pelo pintado e pacu, ambos com 15% de preferência.