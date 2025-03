Patrulha Rural prende trio por furto de agrotóxicos

Limites e documentos

Pescadores devem seguir regras para preservação após liberação da pesca

O período de defeso terminou no dia 28 de fevereiro, e a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul está novamente autorizada. A liberação ocorreu no sábado (2), permitindo que pescadores voltem às águas. No entanto, para garantir uma pesca sustentável e dentro da legalidade, é essencial que todos sigam as normas estabelecidas. De […]