Peça de carreta se solta atinge veículo e mata homem de 26 anos na BR-262

Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, morreu na tarde deste sábado (31) após ser atingido por uma peça metálica que se desprendeu de uma carreta em movimento, na BR-262, em Três Lagoas (MS). O acidente ocorreu por volta das 13h30, na altura do km 32 da rodovia, em trecho localizado na zona rural do município, a cerca de 10 quilômetros da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações apuradas, Hemerçon conduzia um veículo de passeio quando a peça identificada como parte da campana de freio atravessou o para-brisa e o atingiu diretamente na cabeça. A vítima teve morte imediata.

No automóvel também estavam a esposa e a mãe do condutor, que presenciaram o momento do acidente. Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, conscientes e sem lesões aparentes. Elas foram encaminhadas ao Hospital Cassems para avaliação médica e acompanhamento psicológico, devido ao forte abalo emocional.A Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local, apenas pôde constatar o óbito.