Pedágios na BR-262 entre Três Lagoas e Campo Grande devem somar R$ 57,60

Os motoristas que uti lizam a BR-262, rodovia federal que liga Três Lagoas a Campo Grande, deverão passar a pagar pedágio ao longo do trajeto a partir do fim de novembro de 2026. O valor total para veículos de passeio será de R$ 57,60, considerando que serão quatro pórticos de cobrança instalados entre Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. As tarifas fazem parte da concessão da Rota da Celulose e já incluem o desconto de 8% oferecido pelo Consórcio Caminhos da Celulose no leilão realizado em maio de 2025.

Na BR-262, o primeiro pedágio ficará no km 39, entre Três Lagoas e Água Clara, com tarifa de R$ 12,60. O segundo será no km 104, no mesmo trecho, com valor de R$ 14,75. O terceiro pórtico está previsto para o km 207, entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, com cobrança de R$ 16,55. O último ponto fica no km 292, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande, com tarifa de R$ 13,70.

Além da BR-262, a concessão abrange outras rodovias estratégicas da região Leste de Mato Grosso do Sul. Na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, o valor total do pedágio será de R$ 41,20, distribuído em três pórticos. Na MS-338, entre Santa Rita do Pardo e Bataguassu, haverá um pórtico com tarifa de R$ 10,40. Já na BR-267, entre Bataguassu, Casa Verde e Nova Alvorada do Sul, o custo total para automóveis será de R$ 43,70, somando quatro pontos de cobrança.

Ao todo, a Rota da Celulose contará com 14 pórticos de pedágio, sendo dois em trechos de pista dupla. As tarifas apresentadas referem-se a automóveis e terão aplicação de multiplicadores conforme a categoria e o número de eixos dos veículos.

A concessão prevê a implantação do sistema Free Flow, modelo de pedágio eletrônico em livre passagem, sem praças físicas e sem cancelas. Os veículos passam pelos pórticos na velocidade permitida da via, com identificação automática por TAG ou leitura de placas, e a cobrança ocorre de forma eletrônica, proporcional ao uso da rodovia.

O contrato abrange 870,3 quilômetros de rodovias na região Leste do Estado, incluindo trechos das BRs 262 e 267 e das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. Desse total, apenas 115 quilômetros terão pista dupla, sendo 101,73 quilômetros na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e 13,5 quilômetros na BR-267, em Bataguassu.