Pesquisa do Procon de Três Lagoas compara preços de produtos para pets

O Programa de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou uma pesquisa que indica variações significativas nos valores de vacinas, rações e medicamentos para animais de estimação. A análise foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro nos pet shops da cidade e divulgada, na terça-feira (16), com valores relacionados aos menores preços comercializados nos estabelecimentos pesquisados.

Entre os destaques da pesquisa, estão as vacinas, como V8 Nacional, que foi encontrada a partir de R$ 25. A antirrábica importada entre R$ 30 e R$ 40; e o vermífugo Ouro Fino (para cães de até 2,5 kg), entre R$ 14 e R$ 50. A ração Golden Filhotes (1 kg) varia de R$ 29,50 a R$ 31, enquanto o medicamento Bravecto (para cães de 4,5 kg a 10 kg) foi registrado entre R$ 202,50 e R$ 257.