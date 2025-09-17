Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Consumidor

Pesquisa do Procon de Três Lagoas compara preços de produtos para pets

Levantamento orienta os consumidores aos melhores preços

Redação RCN67

Entre os destaques da pesquisa, estão as vacinas, como V8 Nacional, que foi encontrada a partir de R$ 25. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Entre os destaques da pesquisa, estão as vacinas, como V8 Nacional, que foi encontrada a partir de R$ 25. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

O Programa de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou uma pesquisa que indica variações significativas nos valores de vacinas, rações e medicamentos para animais de estimação. A análise foi realizada entre os dias 12 e 15 de setembro nos pet shops da cidade e divulgada, na terça-feira (16), com valores relacionados aos menores preços comercializados nos estabelecimentos pesquisados.

Entre os destaques da pesquisa, estão as vacinas, como V8 Nacional, que foi encontrada a partir de R$ 25. A antirrábica importada entre R$ 30 e R$ 40; e o vermífugo Ouro Fino (para cães de até 2,5 kg), entre R$ 14 e R$ 50. A ração Golden Filhotes (1 kg) varia de R$ 29,50 a R$ 31, enquanto o medicamento Bravecto (para cães de 4,5 kg a 10 kg) foi registrado entre R$ 202,50 e R$ 257.

Notícias Relacionadas

Segundo o assessor especial do Procon Edson Soares de Góis Junior, assessor especial do Procon, responsável pelo o órgão na cidade, a pesquisa tem caráter informativo, com o objetivo de orientar os consumidores a sempre buscarem o melhor preço.

*Informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos