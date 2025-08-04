PL promove ato por anistia em Três Lagoas e protesto na Capital expõe racha político

O Diretório Municipal do PL (Partido Liberal) de Três Lagoas promoveu na manhã deste domingo (3), uma mobilização na Praça Ramez Tebet, no centro da cidade. O ato integrou um movimento nacional organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de pedir anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.
Durante o evento, lideranças locais do partido, entre outras, que apoiam o ex-presidente, como o vereador Adriano César Rodrigues (PP), discursaram em defesa de Bolsonaro e fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável por conduzir os inquéritos relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes.
Em Campo Grande, uma manifestação semelhante evidenciou um racha dentro do próprio partido. Um grupo de apoiadores usou adesivos com os dizeres “Fora Lula”, “Fora Moraes” e “Fora Azambuja”, incluindo o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que deve assumir o comando estadual do PL, entre os alvos do protesto. A imagem com os três nomes lado a lado foi amplamente divulgada nas redes sociais pelo grupo “Resistência MS”.