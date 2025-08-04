PL promove ato por anistia em Três Lagoas e protesto na Capital expõe racha político

O Diretório Municipal do PL (Partido Liberal) de Três Lagoas promoveu na manhã deste domingo (3), uma mobilização na Praça Ramez Tebet, no centro da cidade. O ato integrou um movimento nacional organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de pedir anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Durante o evento, lideranças locais do partido, entre outras, que apoiam o ex-presidente, como o vereador Adriano César Rodrigues (PP), discursaram em defesa de Bolsonaro e fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, responsável por conduzir os inquéritos relacionados aos ataques às sedes dos Três Poderes.