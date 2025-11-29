Plano federal de investimentos ferroviários prioriza reativação da Malha Oeste, que corta Três Lagoas

O Governo Federal lançou nesta semana a Política Nacional de Outorgas Ferroviárias, marco que estabelece novo modelo de planejamento, sustentabilidade, governança e financiamento para o setor. A medida, apresentada pelo Ministério dos Transportes, integra recursos públicos e privados e projeta uma carteira de projetos capaz de movimentar até R$ 600 bilhões na retomada do modal ferroviário.



Para 2026, o plano prevê oito leilões que somam mais de 9 mil quilômetros de novas e antigas linhas. A expectativa é atrair cerca de R$ 140 bilhões em investimentos diretos na primeira etapa, com possibilidade de expansão ao longo dos contratos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que a iniciativa moderniza as regras do segmento e redefine a forma de estruturar as concessões. “É uma política nacional inédita, com práticas mais modernas e alinhamento entre projetos, ambiente regulatório e modelagens econômica e financeira”.



Entre os projetos prioritários da carteira estão o Anel Ferroviário do Sudeste (EF-118), a Ferrogrão, o Corredor Leste-Oeste, corredores da Malha Sul e, com destaque para Mato Grosso do Sul, a Malha Oeste, ferrovia considerada decisiva para o escoamento da produção agrícola e mineral do Estado.



A Malha Oeste, que passa por Três Lagoas, Campo Grande e segue até Corumbá, foi incluída nos projetos a serem licitados em 2026. O trecho de aproximadamente 1.600 quilômetros, que segue até Mairinque, em São Paulo, está sem operação regular desde 2023, quando a Arcelor Mittal encerrou o último contrato com a concessionária Rumo. O abandono da linha, acentuado após a fusão da ALL com a Rumo em 2015, provocou queda de investimentos, perda de clientes e deterioração da infraestrutura.



Sem a ferrovia, o transporte de cargas migrou para rodovias como a BR-262. Segundo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul, cerca de 7 mil caminhões cruzam a via semanalmente, o que aumenta o desgaste do pavimento, os custos logísticos e o risco de acidentes. Para o sindicato, a reativação dos trilhos é urgente para aliviar o custo Brasil e resgatar a competitividade regional.