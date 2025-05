PM prende autor de furto no bairro Interlagos

Na noite de segunda-feira (12), uma guarnição do GETAM do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem de 53 anos suspeito de tentativa de furto na Avenida dos Oleiros, bairro Interlagos, em Três Lagoas. O crime foi denunciado por uma moradora que flagrou três indivíduos manipulando a rede elétrica de sua casa durante uma queda de energia.

Com base nas características dos suspeitos, a PM iniciou diligências e conseguiu localizar um dos envolvidos escondido sob um cobertor em um barraco de lona nas imediações da Segunda Lagoa. Com ele foram encontradas ferramentas como um alicate e uma chave de fenda, possivelmente utilizadas no crime.