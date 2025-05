PM prende homem por violência doméstica, posse de crack e receptação

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (14) em Três Lagoas após agredir a ex-companheira e ser flagrado com um aparelho celular com registro de roubo, além de portar entorpecente para consumo pessoal.

A equipe da Rádio Patrulha II do 2º BPM foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim das Oliveiras. No local, os policiais encontraram a vítima, uma mulher em prantos, que relatou ter sido atacada por seu ex-amásio em via pública.

O suspeito foi localizado escondido atrás de um contêiner e contido com uso de algemas devido ao seu estado de exaltação. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em seu sapato uma porção de substância análoga ao crack, totalizando 7,21 gramas. Além disso, foi encontrado em seu bolso um celular da marca Samsung, de cor roxa, com registro de roubo datado de 22 de abril de 2025.