PMR apreende 28,5 kg de drogas e prende suspeito por tráfico em Três Lagoas

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) abordou um veículo Hyundai HB20 com placas de Sorocaba (SP) na base da MS-112, em Três Lagoas, durante uma operação de rotina, na noite deste sábado (17), por volta das 23h16. O casal que ocupava o automóvel informou que retornava de Corumbá e seguia para Três Lagoas.

Durante a revista no veículo, nada de ilícito foi encontrado, e os ocupantes foram liberados. No entanto, os policiais levantaram suspeitas de que o casal poderia estar atuando como batedores para traficantes. Diante disso, a equipe decidiu seguir pela rodovia até Selvíria, cidade vizinha.

Ao chegar em Selvíria, os policiais avistaram um Fiat Uno com placas de Salvador (BA) estacionado, com um homem em seu interior. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e detido.

Durante a abordagem, o condutor admitiu ter sido contratado pelo casal do HB20 para transportar drogas de Corumbá até Salvador (BA), em troca de R$ 2 mil. Ele também relatou que minutos antes havia recebido uma ligação do motorista do HB20 alertando sobre a presença policial e orientando-o a interromper a viagem.

Ao revistar o Fiat Uno, os agentes encontraram 21,5 kg de cocaína e 7 kg de pasta base de cocaína, totalizando 28,5 kg de entorpecentes. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.