Polícia Civil avança na investigação de assassinato em Selvíria e um suspeito é preso em Três Lagoas

As investigações, conduzidas pelo SIG, em conjunto com a delegacia de Selvíria e o Núcleo Regional de Inteligência de Três Lagoas, revelaram que a versão inicial apresentada por um jovem de 18 anos, que chegou a se apresentar como autor do crime, não era totalmente verdadeira. Durante o andamento do inquérito, a polícia identificou outros três suspeitos de envolvimento no homicídio.

Entre eles está Bruno Alexandro Gomes Vensão, de 34 anos, conhecido como “Dom”, que segue foragido e seria integrante de uma organização criminosa. A terceira pessoa envolvida no caso não teve a identidade revelada pelas autoridades.

O CRIME

O assassinato ganhou repercussão após o corpo da vítima, João Pedro Ferreira dos Santos, de 20 anos, ser encontrado em estado de decomposição ao lado de um carro, às margens da rodovia MS-112, em meio a uma floresta de eucalipto.

A perícia constatou que João Pedro foi morto com um tiro na cabeça. Segundo as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a uma dívida com o suspeito Bruno Alexandro. A vítima estaria cobrando o pagamento do valor devido, o que teria resultado no homicídio.