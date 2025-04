Polícia Civil de Três Lagoas esclarece furto e recupera bicicletas furtadas de clínica

A Polícia Civil de Três Lagoas esclareceu, nesta quinta-feira (11), o furto de duas bicicletas ocorrido no último domingo (6) em uma clínica de reabilitação localizada na região central da cidade. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e ajudou a identificar os responsáveis.

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia, dois homens atuaram em conjunto durante o crime. Um deles permaneceu do lado de fora do estabelecimento vigiando a movimentação, enquanto o outro pulou o muro da clínica, furtou as bicicletas e as repassou ao comparsa por cima da estrutura.

As investigações levaram à identificação dos autores: L.S.S., de 42 anos, e R.R.A., de 48 anos. Ambos foram localizados, e as bicicletas furtadas foram recuperadas e apreendidas, devendo ser devolvidas aos legítimos proprietários nos próximos dias.