Polícia Civil e GOI prende em Água Clara suspeito de atear fogo na casa de companheira em Santa Rita do Pardo

Um homem condenado a mais de 15 anos de prisão por homicídio foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Delegacia de Polícia de Água Clara. Ele estava foragido da Justiça há mais de cinco anos e possuía três mandados de prisão em aberto.A captura ocorreu após o suspeito se envolver em novos crimes no dia 30 de janeiro, na zona rural de Santa Rita do Pardo, quando agrediu a companheira, fez ameaças e incendiou a residência da vítima. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça decretou sua prisão preventiva.Durante as diligências, os policiais constataram que, além da condenação definitiva por homicídio, o homem também tinha outro mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Anastácio. Após três dias de investigações, ele foi localizado em um assentamento rural de Ribas do Rio Pardo e preso, mesmo após tentar se esconder e resistir à abordagem.O suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário, onde responderá pelos novos crimes e pelo cumprimento das penas já impostas. A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate à violência doméstica e com o cumprimento das decisões judiciais.