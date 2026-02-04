Polícia Civil e GOI prendem em Água Clara suspeito de atear fogo na casa de companheira em Santa Rita do Pardo

Um homem condenado a mais de 15 anos de prisão por homicídio foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em ação conjunta do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Delegacia de Polícia de Água Clara. Ele estava foragido da Justiça há mais de cinco anos e possuía três mandados de prisão em aberto.

A captura ocorreu após o suspeito se envolver em novos crimes no dia 30 de janeiro, na zona rural de Santa Rita do Pardo, quando agrediu a companheira, fez ameaças e incendiou a residência da vítima. Diante da gravidade dos fatos, a Justiça decretou sua prisão preventiva.Durante as diligências, os policiais constataram que, além da condenação definitiva por homicídio, o homem também tinha outro mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Anastácio.