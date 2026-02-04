Polícia Civil fecha ponto de tráfico no bairro Novo Oeste

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia, realizou na manhã desta data uma operação no bairro Novo Oeste que resultou no fechamento de um ponto de tráfico de drogas no município.

A ação ocorreu após denúncias anônimas e informações repassadas por moradores da região, que indicavam a utilização de um imóvel como base para a comercialização de entorpecentes. O local já era alvo de investigações da unidade policial.