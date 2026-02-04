Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

TRÁFICO

Polícia Civil fecha ponto de tráfico no bairro Novo Oeste

Operação da 3ª DP apreende drogas e materiais usados na comercialização de entorpecentes

Alfredo Neto

Denúncias anônimas levaram a Polícia Civil a descobrir e fechar a boca de fumo no Novo Oeste: Divulgação/Polícia Civil
Denúncias anônimas levaram a Polícia Civil a descobrir e fechar a boca de fumo no Novo Oeste: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da 3ª Delegacia de Polícia, realizou na manhã desta data uma operação no bairro Novo Oeste que resultou no fechamento de um ponto de tráfico de drogas no município.

A ação ocorreu após denúncias anônimas e informações repassadas por moradores da região, que indicavam a utilização de um imóvel como base para a comercialização de entorpecentes. O local já era alvo de investigações da unidade policial.

Durante as diligências, os policiais apreenderam porções de maconha prontas para venda, pinos de cocaína, skunk, além de balança de precisão, materiais para embalo e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.Os envolvidos foram conduzidos à 3ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate ao tráfico e para a segurança da população. O sigilo é garantido.

