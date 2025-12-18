Polícia Civil identifica e prende ladrão de motos após investigação

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (18), um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento em diversos furtos de motocicletas em Três Lagoas (MS).
A prisão foi realizada após trabalho investigativo conduzido pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o registro de vários furtos de motos na cidade.
Durante a apuração, os policiais conseguiram identificar o autor dos crimes e, com base nas provas reunidas, efetuaram a prisão do suspeito. Após a prisão, a Polícia Civil reforçou a importância de que vítimas de furto procurem uma delegacia para registrar boletim de ocorrência.
Segundo a corporação, os registros são fundamentais para auxiliar nas investigações, possibilitar a identificação de suspeitos e garantir que os autores dos crimes sejam responsabilizados.