Polícia Civil identifica e prende ladrão de motos após investigação

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (18), um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento em diversos furtos de motocicletas em Três Lagoas (MS).

A prisão foi realizada após trabalho investigativo conduzido pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após o registro de vários furtos de motos na cidade.