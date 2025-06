Polícia Civil prende dupla por furto de compressor no bairro Lapa, em Três Lagoas

A equipe da 3ª Delegacia de Polícia (3DPTL) foi acionada e conseguiu localizar os indivíduos ainda em deslocamento pelo bairro. Durante a abordagem, eles confessaram o crime e indicaram o local do furto um antigo ponto comercial onde funcionava uma tapeçaria.

A abordagem ocorreu por volta das 8h10 no bairro Parque São Carlos, após um policial civil, que estava à paisana, avistar os suspeitos transportando o equipamento em uma bicicleta, em atitude suspeita. Ambos os homens são conhecidos no meio policial.

Uma ação rápida da Polícia Civil de Três Lagoas resultou na prisão em flagrante de dois homens acusados de furtar um compressor de ar de grande porte, retirado de um imóvel desativado localizado na Rua David de Alexandria, no bairro Lapa. O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (10).

Segundo relataram, o acesso ao imóvel foi feito por um terreno baldio nos fundos. No local, os investigadores constataram sinais de arrombamento em um portão de grade. A dupla revelou ainda que pretendia esconder o equipamento em uma casa abandonada para posteriormente vendê-lo.

Eles foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante por furto qualificado, com base no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. A pena prevista para esse tipo de crime pode chegar a oito anos de reclusão.A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da 3ª Delegacia de Polícia: (67) 9991-6698. O sigilo é garantido.