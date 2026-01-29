Polícia Civil prende em flagrante dois suspeitos de furtar floricultura em Três Lagoas

Dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos em flagrante por investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas, suspeitos de invadir e furtar uma floricultura localizada no município. A prisão ocorreu, na terça-feira (28) e o crime ocorreu durante a madrugada, poucas horas antes da prisão.

A ação policial teve início após a análise de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, que permitiram a identificação de um dos envolvidos. A partir das informações levantadas, os investigadores conseguiram localizar o suspeito e, na sequência, o segundo participante do crime.

Os dois homens foram conduzidos à sede da SIG, onde, durante os interrogatórios, confessaram a prática do furto. Segundo relato dos próprios suspeitos, parte das mercadorias subtraídas foi vendida, enquanto o restante foi consumido por eles.