PRESOS

Polícia Civil prende em flagrante dois suspeitos de furtar floricultura em Três Lagoas

Perguntado sobre os produtos furtados, os suspeitos disseram ter consumido metade e vendido o restante

Alfredo Neto

Dupla foi identificada localizada e presa em flagrante pelo furto qualificado, mas os produtos não puderam ser recuperados devido os ladrões terem consumido: Arquivo/RCN67

Dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos em flagrante por investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas, suspeitos de invadir e furtar uma floricultura localizada no município. A prisão ocorreu, na terça-feira (28) e o crime ocorreu durante a madrugada, poucas horas antes da prisão.

A ação policial teve início após a análise de imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, que permitiram a identificação de um dos envolvidos. A partir das informações levantadas, os investigadores conseguiram localizar o suspeito e, na sequência, o segundo participante do crime.

Os dois homens foram conduzidos à sede da SIG, onde, durante os interrogatórios, confessaram a prática do furto. Segundo relato dos próprios suspeitos, parte das mercadorias subtraídas foi vendida, enquanto o restante foi consumido por eles.

Diante do histórico de reiteradas práticas criminosas atribuídas à dupla, o delegado responsável pela investigação representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Após a conclusão dos procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população de Três Lagoas com informações que auxiliem no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça. As denúncias podem ser feitas pelos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.

