Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

MAIS DE 15 PROCESSOS

Polícia Civil prende homem de 30 anos por determinação judicial em Três Lagoas

Suspeito com extensa ficha criminal estava em liberdade condicional e monitorado por tornozeleira eletrônica

Alfredo Neto

Além das diversas oportunidades que a benevolência judicial lhe agraciou, suspeito continuou a delinquir até que a justiça determinace sua prisão: Arquivo/RCN67
Além das diversas oportunidades que a benevolência judicial lhe agraciou, suspeito continuou a delinquir até que a justiça determinace sua prisão: Arquivo/RCN67

Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem de 30 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz de Garantias da Comarca de Três Lagoas (MS).

O suspeito possui extensa ficha criminal, com registros por crimes como homicídio, porte irregular de arma de fogo, furto e tráfico de drogas, entre outros, somando mais de 15 passagens pela polícia. Ele respondia a processos em liberdade condicional e era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

Notícias Relacionadas

Diante da reiteração na prática de delitos, o Ministério Público representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva, com o objetivo de impedir a continuidade das infrações penais. O pedido foi acolhido pela Justiça, que autorizou a prisão.

Após a expedição do mandado, equipes da SIG localizaram o homem e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado a uma das carceragens da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos