Polícia Civil prende homem de 30 anos por determinação judicial em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem de 30 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz de Garantias da Comarca de Três Lagoas (MS).
O suspeito possui extensa ficha criminal, com registros por crimes como homicídio, porte irregular de arma de fogo, furto e tráfico de drogas, entre outros, somando mais de 15 passagens pela polícia. Ele respondia a processos em liberdade condicional e era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.
Diante da reiteração na prática de delitos, o Ministério Público representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva, com o objetivo de impedir a continuidade das infrações penais. O pedido foi acolhido pela Justiça, que autorizou a prisão.
Após a expedição do mandado, equipes da SIG localizaram o homem e efetuaram a prisão. Ele foi encaminhado a uma das carceragens da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.