Polícia Civil prende homem de 30 anos por determinação judicial em Três Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (15), a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), prendeu um homem de 30 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juiz de Garantias da Comarca de Três Lagoas (MS).

O suspeito possui extensa ficha criminal, com registros por crimes como homicídio, porte irregular de arma de fogo, furto e tráfico de drogas, entre outros, somando mais de 15 passagens pela polícia. Ele respondia a processos em liberdade condicional e era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.