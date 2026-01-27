Com extensa ficha criminal, foragido da Justiça é preso em Três Lagoas

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, no final da tarde de segunda-feira (26), um homem de 31 anos que era procurado pela Justiça. A ação foi realizada por equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

De acordo com informações policiais, o suspeito possui vasta ficha criminal e já havia sido preso em flagrante em outras ocasiões. Ele era investigado por vários crimes, entre eles, roubo qualificado, associação criminosa, receptação, ameaça, injúria e violência doméstica.

O homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido após o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça, especialmente relacionadas ao uso de monitoração eletrônica. Antes da nova prisão, ele havia sido beneficiado a responder em liberdade pelo crime de violência doméstica.