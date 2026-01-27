Veículos de Comunicação
MANDADO

Com extensa ficha criminal, foragido da Justiça é preso em Três Lagoas

Homem descumpriu medidas cautelares e teve prisão preventiva decretada

Alfredo Neto

Com extensa fixa criminal suspeito estava reincidindo nos casos de desrespeitos a medidas protetivas e Justiça determinou prisão preventiva, antes que algo pior pudesse acontecer à vítima: Arquivo/RCN67
Com extensa fixa criminal suspeito estava reincidindo nos casos de desrespeitos a medidas protetivas e Justiça determinou prisão preventiva, antes que algo pior pudesse acontecer à vítima: Arquivo/RCN67

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu, no final da tarde de segunda-feira (26), um homem de 31 anos que era procurado pela Justiça. A ação foi realizada por equipes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI).

De acordo com informações policiais, o suspeito possui vasta ficha criminal e já havia sido preso em flagrante em outras ocasiões. Ele era investigado por vários crimes, entre eles, roubo qualificado, associação criminosa, receptação, ameaça, injúria e violência doméstica.

O homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão expedido após o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Justiça, especialmente relacionadas ao uso de monitoração eletrônica. Antes da nova prisão, ele havia sido beneficiado a responder em liberdade pelo crime de violência doméstica.

Diante da violação, o Ministério Público de Três Lagoas solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi acolhido pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar da comarca.

A prisão aconteceu após dias de diligências e o suspeito foi localizado em uma casa no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Ele foi conduzido à SIG e posteriormente à Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) de onde será transferido para a Penitenciária de Segurança Média do município.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com informações sobre crimes e foragidos, por meio dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O anonimato é garantido.

